Река Осколец в Белгородской области превращается в клоаку

Автор: Oskolez Дата публикации: 13:04

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Для справки: река Осколец, берущая своё начало в Белгородской области, является притоком репки Оскол, впадает в реку Северский Донец, а затем в реку Дон. В черте города Старый Оскол река Осколец протекает, огибая несколько микрорайонов ( в свое время градостроители изменили русло этой реки, почему подвалы местных жителей теперь все время пребывают в сырости). Но собственно это проблема самих жильцов, а вот во что выливается "культурный" отдых граждан, я сейчас объясню. Во-первых, рядом с рекой находится автостоянка, недавно поблизости ещё умудрились построить Автозаправку. Во-вторых, любители пикников который год превращают берега Оскольца в мусорный свалки. Предметы личной гигиены, бутылки-склянки по обе стороны берегов , в воде же - сваленные деревья, автомобильные шины, поддоны, трупы животных, следы от нефтепродуктов. Как в таких условия умудряются выживать дикие утки, непонятно. А вот то, что такое варварское отношение к реке влияет на экологию и санитарное состояние находящегося вниз по течению городского пляжа в микрорайоне "Юность", можно не сомневаться. Регулярно вода здесь признается опасной для купания. Видимо, местная администрация и сотрудники природоохранных организаций плохо знают географию, раз не предпринимают никаких реальных действий для исправления уже существующей и надвигающейся еще более опасной ситуации. Экологический пост, воздвигнутый здесь 25 лет назад, стоит раскуроченный. При всех штрафах за выявленные загрязнения этого и других местных водоемов, о чем регулярно в своих отчетах сообщает Городская Прокуратура, санкции для крупных нарушителей - укус комара. Если говорить об общей культуре жителей города, то она тоже оставляет желать лучшего. Нет рыбы, - говорит о последствиях ухудшения экологии один прохожий. " Нет в городе хозяина", - добавляет другой. А мне хотелось бы напомнить о том, с чего я начал: воды такой маленькой реки Осколец формируют экологическое состояние реки Дон и способны влиять на здоровье как отдельных граждан, так и целых регионов России.