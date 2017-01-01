Мужчина прыгнул с моста на теплоход в центре Москвы
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 01.09 23:37
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- 32
Мужчина прыгнул с моста на теплоход в центре Москвы. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
- 32
Мужчина прыгнул с моста на теплоход в центре Москвы. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
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