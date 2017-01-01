Мужчина прыгнул с моста на теплоход в центре Москвы

Автор: Аноним Дата публикации: 01.09 23:37

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Мужчина прыгнул с моста на теплоход в центре Москвы. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.