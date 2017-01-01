Ликвидация последствий возгорания в квартире на улице Климашкина в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:36

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В центре Москвы в Пресненском районе произошел пожар. Загорелась одна из квартир дома №12, расположенных на 4 этаже по улице Климашкина. К моменту прибытия первых пожарных расчётов из окон валил густой черный дым. Столичные огнеборцы в оперативном порядке приступили к тушению возгорания. Вскоре им удалось справиться с огнём, локализовав его, и в последствии полностью потушить. Сообщений о пострадавших не поступало. Обстоятельства возгорания уточняются.