Гимн 422 школы в Кронштадте исполнили 1 сентября
- Автор:
- Паблик .фото видео. Кронштадт
- Дата публикации:
- 13:04
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- 22
Ребята очень красиво исполнили гимн 422-й школы в Кронштадте.
- 22
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01.09.2017 09:52 | Max_019
Ребята очень красиво исполнили гимн 422-й школы в Кронштадте.
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