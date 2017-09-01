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Гимн 422 школы в Кронштадте исполнили 1 сентября

Автор:
Паблик .фото видео. Кронштадт
Дата публикации:
13:04
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Ребята очень красиво исполнили гимн 422-й школы в Кронштадте.

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Комментарии (0)

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