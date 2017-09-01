Первый раз в первый класс в Нижегородском лицее № 165

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 13:04

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1 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде. Суббота. Хмурое утро. Проснулись с женой в 5 утра. Хотя в школу на торжественную линейку только к 8:30. Не спалось. Переживания… Ведь средняя дочка идёт первый раз в 1-й класс! Ей 7 лет будет только в ноябре. А сейчас пока 6. Не рано ли отдаём, не рано ли ей в школу, может на следующий год? Эти вопросы нас мучили последнее время. И всё же решили рискнуть. Если что будем помогать. А как без этого?!) Утренний туалет, зарядка, пробежка, завтрак и пора поднимать детей. Младшенький (2,5года) просыпается рано и с его побудкой проблем не бывает. Сам нас постоянно будит!) А вот дочь соня. Спит долго и сладко. Но в это утро она встала с одного поцелуйчика и тихих нежных маминых слов: - Встаёёёём! В школу! Зубки, душ, завтрак, косы, гардероб... и вот она при параде, с косичками и бантами красуется перед зеркалом и нами!) Красотка да и только! Школьная форма для всех лицеистов одинакова – всё по Уставу школы. Родительский комитет начал формироваться еще весной. Поэтому купили заранее. Портфель еще в начале лета. Письменные принадлежности ближе к сентябрю. И вот она нарядная… (с) к первому выходу в школу готова!) Накануне объявили, что торжество будет проходить в актовом зале. Т.е. внутри школы. Поэтому с одним ребенком проходит только один родитель… А куда девать бабушек, дедушек, сестренок и братишек? А у кого-то дядь и тёть?!) Обидно, досадно, ну ладно… С нами пришли младший брат и старшая дочь. Также как и мы многие пришли большими семьями. В зале людно. Но всем хватило мест. Я с дочкой. Жене с малышом уступили. А сестра немного постояла. Вступительное слово директора школы. Рассказ про уникальность образовательного процесса и учреждения. Показ слайдовой презентации с результатами и достижениями. Меня впечатлило! Напутственные слова бывшего руководителя ОАО ГАЗ Николая Пугина, который по праву считается родоначальником и автором этого образовательного проекта в Автозаводском районе! Батюшка рассказал притчу и пожелал каждому найти себя… Немного танцев в исполнении учеников. И вот он, ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, который заставил даже меня пустить скупую мужскую слезу... Дочка выросла незаметно. С Днем знаний, куколка! А ведь совсем недавно она была малышом... Одиннадцатиклассники проводили первоклашек на первый урок и даже подарили подарки – красиво оформленные расписания. Аудитории были ярко украшены. Спасибо родителям и родительскому комитету! Они действительно сделали праздник детям! Сегодня был единственный урок. Суббота же!) Учительница, Светлана Алексеевна Сабанова рассказывала о мире и была очень добра с детьми. Оценил. Ну а по окончании ребятки организованно, парами вышли на улицу и запустили бумажных голубей мира в небо! К этому моменту тучки разошлись, и во всю играло солнце! С понедельника начнётся полноценный образовательный процесс! Ну а мы всей семьей в Парк культуры!) Там сегодня организована детская развлекательная программа! Эх, быть добру, добра и мира!