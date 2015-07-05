В Москве стартовала акция "Велоночь"
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 01:54
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- 21
В столице стартовала акция "Велоночь". 11-я по счету акция приурочена к прошедшему Чемпионату мира и посвящена теме футбола. Участники акции в начале первого ночи выехали с территории Парка Горького и проедут несколько десятков километров в направлении Сокольников. Маршрут столь масштабной велоэкскурсии пролегает по живописным местам столицы. Участникам расскажут о становлении столичных футбольных клубов и иные интересные факты по данной тематике.
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