В Москве стартовала акция "Велоночь"

Автор: tim777 Дата публикации: 01:54

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В столице стартовала акция "Велоночь". 11-я по счету акция приурочена к прошедшему Чемпионату мира и посвящена теме футбола. Участники акции в начале первого ночи выехали с территории Парка Горького и проедут несколько десятков километров в направлении Сокольников. Маршрут столь масштабной велоэкскурсии пролегает по живописным местам столицы. Участникам расскажут о становлении столичных футбольных клубов и иные интересные факты по данной тематике.