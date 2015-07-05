s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве стартовала акция "Велоночь"

В Москве стартовала акция "Велоночь"

Автор:
tim777
Дата публикации:
01:54
  • 21
  • 0

В столице стартовала акция "Велоночь". 11-я по счету акция приурочена к прошедшему Чемпионату мира и посвящена теме футбола. Участники акции в начале первого ночи выехали с территории Парка Горького и проедут несколько десятков километров в направлении Сокольников. Маршрут столь масштабной велоэкскурсии пролегает по живописным местам столицы. Участникам расскажут о становлении столичных футбольных клубов и иные интересные факты по данной тематике.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
01:53 | tim777
Участники акции "Московская велоночь" перед стартом
302 2
05.07.2015 02:40 | Uwis
Девятая велоночь в Москве, сбор велосипедистов в Сокольниках