Генеральная уборка прошла в метро и МЦК в предверии Дня города

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 11:26

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Генеральная уборка станций Московского метро и Московского центрального кольца в предверии празднования Дня города завершена на 80%. Работы прошли на 200 станциях, в том числе на большинстве станций-объектов культурного наследия. До 8 сентября уборка завершится в полном объёме. Работы проводятся ночью, чтобы днём пассажиры могли комфортно пользоваться метрополитеном. Все работы ведутся в ночное время. Уже сейчас работники помыли свыше 30 тысяч квадратных метров облицовки пола, колонн, а также путевых стен и лестниц в переходах между станциями, очистили от пыли фрески и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ, проверили освещение и работоспособность дверей. Помывка также затронула фасады зданий вестибюлей, стеклянные витражи и окна. Во время уборки были очищены более 15 тысяч кв. м. фасадов зданий вестибюлей и помыты почти 50 тысяч кв.м. стеклянных витражей и окон. В настоящее время уборка завершилась на 200 станциях метро. Уборку провели на Сокольнической, Арбатской-Покровской, Замоскворецкой, Калининской-Солнцевской, Каховской, Люблинско-Дмитровской, Серпуховской-Тимирязевской, Таганской-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линий, а также на ряде станций Московского центрального кольца. Все работы Интервью: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры.