Выход в город к Залу Чайковского со станции метро "Маяковская" временно закрыт

Автор: Uwis Дата публикации: 11:27

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Выход в город к Залу Чайковского со станции метро "Маяковская" временно закрыт из-за траурных мероприятий.