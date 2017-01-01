Работа столичного электробуса на городском маршруте

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Электробусы вышли на городской маршрут троллейбуса № 73 «6-й мкр. Бибирева-ВДНХ (южн.)». Первый месяц после запуска в электробусах будет действовать бесплатный проезд - до 30 сентября. Московский электробус имеет вместимость 85 пассажиров - 30 сидячих мест. Салон электробуса оснащён системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi; автоматической системой информирования, датчиками задымления и температуры, тревожными кнопками, системой видеонаблюдения. Отмечается, что суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем троллейбуса.