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Водитель маршрутки в Чебоксарах открывают неисправную дверь палкой

Автор:
s-andrew
Дата публикации:
16:55
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Такой вот инструмент в случае заклинивания двери придумал водитель чебоксарской маршрутки. Правда в этом раз, к сожалению, "ноу-хау" не сработало. И пассажиры около минуты не могли ни войти, ни выйти. После слов "мужик есть", пришлось подключиться и применить грубую мужскую силу. Успешно. Дальше поехали без происшествий

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