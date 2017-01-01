Водитель маршрутки в Чебоксарах открывают неисправную дверь палкой

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Такой вот инструмент в случае заклинивания двери придумал водитель чебоксарской маршрутки. Правда в этом раз, к сожалению, "ноу-хау" не сработало. И пассажиры около минуты не могли ни войти, ни выйти. После слов "мужик есть", пришлось подключиться и применить грубую мужскую силу. Успешно. Дальше поехали без происшествий