Из-за неправильно припаркованных машин встали троллейбусы нескольких маршрутов на ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:51
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- 19
Из-за неправильно припаркованных машин встали троллейбусы нескольких маршрутов у остановки ВДНХ - южная.
- 19
Из-за неправильно припаркованных машин встали троллейбусы нескольких маршрутов у остановки ВДНХ - южная.
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