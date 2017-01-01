В Москве простились с Иосифом Кобзоном

Автор: tim777 Дата публикации: 15:54

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Церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном завершилась в Концертном зале имени П. Чайковского. Гроб вынесли на улицу под аплодисменты, москвичи хлопали, даже стоя на противоположной от концертного зала стороне улицы. Отдать дань памяти певцу пришли сотни людей в траурных одеждах и с цветами, среди них были президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, зампредселателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, первый директор ФСБ Сергей Степашин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредселателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы Леонид Печатников, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов, представитель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин, буддийские монахи, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, депутат Госдумы, хоккеист Владислав Третьяк, зампредселателя Госдумы Сергей Неверов, певцы Дмитрий Маликов, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Лев Лещенко, Александр Градский, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Валерия, продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, юмористы Евгений Петросян, Владимир Винокур и Максим Галкин, скульптор Зураб Церетели и юрист Михаил Барщевский. Телеграммы с соболезнованиями прислали глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На здании концертного зала им. П.Чайковскрго размещен большой портрет артиста. До начала церемонии Триумфальню площадь перекрыли, безопасность обеспечивают десятки сотрудников полиции и Росгвардии, на прилегающих дорогах дежурят инспекторы ГИБДД. Начало прощания было перенесено с 10:00 на 8:00 в связи с большим количеством желающих посетить церемонию. И.Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Советский и российский эстрадный певец И.Кобзон родился 11 сентября 1937 г. Вел активную общественную и политическую деятельность, был депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ II-VII созывов, с 2011 г. занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре. Среди наград и званий - Герой труда РФ (2016 г.), народный артист СССР (1987 г.), лауреат Государственной премии СССР (1984 г.), премии Ленинского Комсомола (1976 г.), премии правительства РФ (2011 г.). Член партии «Единая Россия» с 2003 г. Герой ДНР (2015 г.). Похоронили Иосифа Кобзона, согласно его завещанию на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.