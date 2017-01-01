На прощание с Захарченко в Донецке пришли более 120 тысяч человек

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 16:51

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...Примерно в полдевятого утра над Смолянкой пролетел одинокий журавль. Летел в направлении центра города. Туда, где будут прощаться с командиром Захарченко. Вообще природа скорбела, - ветер, довольно сильный, пасмурно, - еще с утра; у меня штатив периодически чуть не сдувало. И в день его убийства была необычная погода…. ... Прибыла к пл. Ленина где-то в пол-двенадцатого. Очередь начиналась от пл. Ленина и даже немного заворачивала в переулок вниз параллельно площади. И соответственно весь квартал — это люди… Около театра, где, собственно и проходило прощание с главой ДНР А. В. Захарченко, пробиралась среди людей с трудом. Сверху, с парапета, -куда забралась ради ведения съемки, -мест без людей , куда камеру не поверни, не было вообще- ну разве что где милиция воспрещала или где деревья росли. Кратко, эмоционально высказался в интервью по поводу убийства товарищ Зак Новак, серб, доброволец, прибывший к нам еще в 2014 году. В речи он сравнил нашего Александра Захарченко с убитым Кеннеди и с революционером Че Геварой. Над площадью реет множество флагов Донецкой республики, также коммунистические. ...Когда завершилось прощание, начался вынос гроба и ударил оркестр- женщины рядом даже не заплакали, а завыли. Я была потрясена. Вся площадь хлопала командиру…. Все множество людей двинуло вослед процессии, впереди которой несли Крест, венки, награды на подушечках и на лафете везли тело нашего Главы… Провожали до резиденции. Потом посетила народный мемориал возле места убийства тов.Захарченко. Кафе, развороченное взрывом, выглядит реально жутко. И все засыпано битым стеклом- невозможно идти, чтобы не наступить на него. Оно как-то нехорошо, наступать- как на кровь, но по- другому не получается. Лежат прямо на этом стекле цветы, множество букетов лежат. Стоят Иконы- Богородицы, чинов Архангельских; чуть в стороне портреты товарища Захарченко и его погибшего охранника. Народ подходит, горячо обсуждает происшедшее.. ...За углом, не очень заметно располагались обгорелые доски, на которых некогда лежал погибший охранник. ...100 м до Главпочтамта. 100 м до фонтана- его только привели в порядок перед праздниками- мы, железнодорожники, приводили в порядок. 100 м и школа №1- я там училась, весь двор там учился; за день до того там была репетиция 1 сентября, песни и прочее. Понимаете, в 100 м от МОЕЙ ШКОЛЫ- был взрыв?! P.S. Обычно...да, уже обычно...погибшего героя везут на кладбище вверх по Ленинскому проспекту, и там развешивают плакаты в его честь. Плакатов в честь Захарченко можно было и не развешивать: дело в том, что только вот были праздники День города и День шахтера(конец августа), намечается день освобождения Донбасса (8 сентября) - и были плакаты, где он поздравляет горожан со всеми этими днями как Глава государства. Человек умер- и все еще поздравляет с праздником, который еще будет…. P.P.S.Его и Кобзона хоронят в один день, два трехдневных траура одновременно. Последний раз тов. Захарченко живым попал в кадр, когда возлагал цветы Кобзону…