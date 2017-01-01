Речные прогулки по Москва-реке очень актуальны в жару
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:35
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- 15
Туристы и горожане с удовольствием катаются по Москва-реке, ища прохладу на воде.
- 15
Туристы и горожане с удовольствием катаются по Москва-реке, ища прохладу на воде.
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