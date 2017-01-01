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Речные прогулки по Москва-реке очень актуальны в жару

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:35
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Туристы и горожане с удовольствием катаются по Москва-реке, ища прохладу на воде.

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