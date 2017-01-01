s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Нижнем Новгороде дорогу перед школой регулярно затапливает после дождя

В Нижнем Новгороде дорогу перед школой регулярно затапливает после дождя

Автор:
Kotegov.Leonid
Дата публикации:
15:21
  • 30
  • 1

Каждый рядовой дождик наполняет наше собственное море на проспекте Героев в Нижнем Новгороде.

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • Kotegov.Leonid
    05.09 09:35
    Это не пригород Нижнего, это проспект Героев 26,28,30.(Московский район).
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
15:52 | mreportertv
В Новороссийске клали асфальт под дождём
30 0
15:15 | lamohin
Дождь затопил улицы Ялты
33 0
09:54 | Viktor Voroshilov
В Нижнем Новгороде на дороге разрушился свод колодца