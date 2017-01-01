В Нижнем Новгороде дорогу перед школой регулярно затапливает после дождя
- Автор:
- Kotegov.Leonid
- Дата публикации:
- 15:21
-
- 30
Каждый рядовой дождик наполняет наше собственное море на проспекте Героев в Нижнем Новгороде.
- 30
Каждый рядовой дождик наполняет наше собственное море на проспекте Героев в Нижнем Новгороде.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (1)