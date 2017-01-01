Круглосуточная уличная читальня начала работу на ВДНХ

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На ВДНХ около строения №230 на Кольцевой дороге запустили круглосуточную уличную читальню с эргономичными скамейками и зарядными устройствами для мобильных телефонов. Необычный дизайн читальни выполнен в виде деревянного куба и разработан резидентом Парка ремесел ВДНХ - архитектурно-производственной мастерской Uniqely. В новом пространстве посетители могут насладиться чтением в комфортной обстановке: читальня оборудована удобной подсветкой, эргономичными скамейками и зарядными устройствами для мобильных телефонов. Уникальный объект создан совместно с проектом «Библиотеки северо-востока Москвы». В настоящее время гостям читальни доступно несколько десятков книг, но их ассортимент будет расти. Каждый желающий может принести уже прочитанные книги, тем самым пополнив фонды новой библиотеки.