Мастер-класс по изготовлению фруктовых букетов прошел на Тверской площади
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:35
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- 15
Мастер-класс по изготовлению фруктовых букетов прошел на Тверской площади в рамках фестиваля "Цветочный джем".
- 15
Мастер-класс по изготовлению фруктовых букетов прошел на Тверской площади в рамках фестиваля "Цветочный джем".
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