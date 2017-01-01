На севере столицы готовятся к открытию участка СВХ от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе

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На севере столицы в ближайшее время мэр Москвы С.Собянин даст старт движению транспорта по участку Северо-Восточной хорды от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе. На участке построено более 11 километров четырёхполосной дороги основного хода, семь эстакад, две из которых по полтора километра и съезды – длиной от 300 до 500 метров. Построили новый путепровод через Октябрьскую железную дорогу и мост через реку Лихоборка. Строительство путепровода через железную дорогу шло без остановки движения поездов. Позаботились и о защите от шума скоростной трассы: заменили шесть тысяч оконных блоков, а также построили около двух километров шумозащитных экранов. Совсем скоро вдоль дороги высадят деревья. В октябре будет построена разворотная эстакада на Большой Академической улице, соединяющая Северо-Восточную хорду с Северо-Западной. Бессветофорный участок с разрешённой скоростью движения от 80 до 100 километров в час разгрузит Ленинградское, Дмитровское, Коровинское шоссе и МКАД.