Кубок России по футболу прошёл в Ленинградской области
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 12:41
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Кубок России по футболу 2 сентября 2018 г. побывал в городе Кировске, Ленинградской области. Его могли увидеть все желающие на местном стадионе перед началом и во время игр, а также сфотографироваться рядом с трофеем. Сегодня юноши сыграли в футбол на Первенстве Ленинградской области. До этого кубок уже видели в Новгороде, Гатчине, Луге, Сланцах, Колпино и в самом городе Тосно, чье название выгравировано последним.
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