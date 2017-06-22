Кубок России по футболу прошёл в Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 12:41

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Кубок России по футболу 2 сентября 2018 г. побывал в городе Кировске, Ленинградской области. Его могли увидеть все желающие на местном стадионе перед началом и во время игр, а также сфотографироваться рядом с трофеем. Сегодня юноши сыграли в футбол на Первенстве Ленинградской области. До этого кубок уже видели в Новгороде, Гатчине, Луге, Сланцах, Колпино и в самом городе Тосно, чье название выгравировано последним.