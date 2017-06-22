"Здоровье - это здорово!": молодёжь Кировска приняла участие в масштабном спортивном фестивале

Автор: Leobr Дата публикации: 12:41

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/212124

2 сентября 2018 г. на кировском стадионе им. Ю.А. Морозова был проведен районный молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя Здоровья». В фестивале приняли участие следующие команды: «Ухо Винни-Пуха (Шлиссельбург), «Медведи» (Синявино), «Рекорд» (Кировск), «Молодежный совет п. Мга», «КультТуристы» (Шлиссельбург), «Школьники» (Кировск), «Удача» (Назия), «Волонтеры победы Кировского района», «К 50» (Шлиссельбург), «Чемпионы» (Кировск). Команды соревновались между собой на нескольких площадках: сумофутбол, мегабаскетбол, мегадженга, командный лабиринт, полоса препятствий, армрестлинг, командная скакалка, творческий конкурс, ЗОЖ. По итогам фестиваля победу одержала команда «Рекорд» (Кировск), второе место заняла «К 50» (Шлиссельбург), третье – «Школьники» (Кировск)."