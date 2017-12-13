Усатые тараканы атаковали многоэтажку в Мурманской области

Автор: ZATOseveromorsk51 Дата публикации: 11:54

22

22 0

22

22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/212131

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!!Не понятно, чем их травили. Но выглядит просто ужасно! Тараканы заполонили весь первый этаж и шахту лифта в многоэтажке закрытого города Североморска. По словам автора ролика, люди звонили в администрацию - но они отправляют жителей в ЖКХ, а ЖКХ - в ЖЭУ. Те, в свою очередь, в службу "05". До последних, сообщает автор ролика, как это ни странно, не дозвониться. "Начнётся зима, и они поползут в квартиры," - опасается мобильный репортёр, который прислал эти кадры.