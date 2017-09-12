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Портрет Шуфутинского из машин выстроили автомобилисты Воронежа

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:27
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“3 сентября - день когда горят костры рябин”, пел Михаил Шуфутинский. И именно этой песне решили посвятить свою необычную акцию воронежские автомобилисты. Сообщается, что они выстроили из 80 автомобилей портрет артиста на парковке одного из торговых центров. Изображен шансонье, конечно, схематично. Но в общих чертах - похож, комментируют эти кадры пользователи.
Видео: YouTube / Вася Чернышов

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Комментарии (0)

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