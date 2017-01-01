Монтаж мультимедийного экрана ко Дню города
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:19
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- 17
Рядом с памятником К.Маркса монтируют мультимедийный экран ко Дню города.
- 17
Рядом с памятником К.Маркса монтируют мультимедийный экран ко Дню города.
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