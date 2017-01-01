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Монтаж мультимедийного экрана ко Дню города

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:19
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Рядом с памятником К.Маркса монтируют мультимедийный экран ко Дню города.

  • 17
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