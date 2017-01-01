Демонтажные работы на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:22
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- 18
После прошедшего международного фестиваля "Спасская башня" идут работы по демонтажу зрительских трибун и детского городка.
- 18
После прошедшего международного фестиваля "Спасская башня" идут работы по демонтажу зрительских трибун и детского городка.
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