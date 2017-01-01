В Хакасии прошел снегопад
- Автор:
- Mihanik
- Дата публикации:
- 17:59
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- 19
В Хакасии в селе Приисковое прошел снегопад.
- 19
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103
20.07 13:03 | mreportertv
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31.03 10:02 | Lyudmila
В Хакасии в селе Приисковое прошел снегопад.
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