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В Хакасии прошел снегопад

Автор:
Mihanik
Дата публикации:
17:59
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В Хакасии в селе Приисковое прошел снегопад.

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