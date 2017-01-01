Монтаж праздничной конструкции ко Дню Города на Лубянской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:20

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В столице началась подготовка ко 871 Дню рождения Москвы. На Лубянской площади приступили к монтажу праздничной конструкции.