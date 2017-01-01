Монтаж праздничной конструкции ко Дню Города на Лубянской площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:20
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- 17
В столице началась подготовка ко 871 Дню рождения Москвы. На Лубянской площади приступили к монтажу праздничной конструкции.
- 17
В столице началась подготовка ко 871 Дню рождения Москвы. На Лубянской площади приступили к монтажу праздничной конструкции.
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