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Монтаж праздничной конструкции ко Дню Города на Лубянской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:20
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В столице началась подготовка ко 871 Дню рождения Москвы. На Лубянской площади приступили к монтажу праздничной конструкции.

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