В Ростове-на-Дону во дворе жилого дома образовалась свалка

Автор: Alex Arev Дата публикации: 18:31

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Городе Ростове-на-Дону на улица Толмачёво шесть, образуется огромная свалка размеры свалки 30 на 30 м, стоит ужасная вонь, бегают крысы, бродячие собаки и бомжи. Рядом находится жилые дома, бегают дети, полная антисанитария. Все просьбы убрать эту свалку к местным властям приносит только результаты виде отписок, полное бездействие, жители района неоднократно писали в администрацию железнодорожного района, администрации города, санпин службу города Ростова на Дону., результат ноль. Просим убрать эту свалку облагородить место и наладить централизованное вывоз мусора возле гаражного дома.