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Цветном бульвар оформляют праздничными арт-объектами ко Дню города

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:52
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Цветном бульвар оформляют праздничными арт-объектами к фестивалю благотворительных фондов «Добрая Москва», который пройдет в День города.

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