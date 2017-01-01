Цветном бульвар оформляют праздничными арт-объектами ко Дню города

Автор: Uwis Дата публикации: 21:52

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Цветном бульвар оформляют праздничными арт-объектами к фестивалю благотворительных фондов «Добрая Москва», который пройдет в День города.