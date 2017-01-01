На Алтуфьевском шоссе образовалась незаконная свалка мусора
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:48
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- 29
На северо-востоке столице обнаружена незаконная свалка строительного мусора. Она расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 37. На днях среди ночи на указанную территорию заехали самосвалы, предварительно выключив все огни. Выгрузив мусор, уезжали, вернув въездные блоки в исходное состояние. С наступлением светлого времени суток стал виден масштаб бедствия: выгружено около 100 т строительного мусора. Кто это сделал и кто будет это всё убирать - неизвестно.
- 29
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