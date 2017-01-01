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31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:48
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31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября. Впервые для юных посетителей и их родителей будет выделен целый зал в 75-ом павильоне ВДХН. Запланировано более 100 мероприятий: не только ожидаемые премьеры детской литературы от 50 издательств со всего мира, но и встречи с именитыми писателями, художниками и актерами театра и кино.

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21:52 | Uwis
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