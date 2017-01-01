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Завершена реставрация фасада павильон №71 «Атомная энергия» на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
03.09 22:50
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После завершения работ свой первоначальный вид приобрела большая фреска «Народы России построили социализм», созданная художниками Б.Ф. Уитцем и О.Т. Павленко. Теперь на ней можно увидеть портрет Сталина, который был замазан в 50-е годы. По завершении всех работ в павильоне откроется "Многофункциональный центр предоставления госуслуг Москвы", где москвичи смогут получить все те же услуги, которые оказывают офисы рядом с домом. При этом, пока будут готовиться документы посетители смогут приятно провести время, гуляя по территории ВДНХ.

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