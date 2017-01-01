Тыквочки и тыквищи, выращенные на грядках "Аптекарского огорода", украсят Фестиваль цветов, урожая, искусства "Краски осени"

Автор: Uwis Дата публикации: 03.09 23:53

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Тыквочки и тыквищи в "Аптекарском огороде" продолжают готовиться к открытию грандиозного Фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" с одной из крупнейших в стране выставок овощей, фруктов, ягод, пряных трав "Мир! Труд! Урожай!". Главной сенсацией фестиваля "Краски осени-2018" станет самая большая тыква из когда-либо выращенных в России за всю историю весом свыше 520 кг. Это чудо удалось сотворить тыквоводу Андрею Гусеву из Луховиц. Ежедневно овощ прибавляет в весе по 2 кг. В прошлом году на выставке была представлена самая большая тыква России весом 432 кг.