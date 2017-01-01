Мобильный репортёр из Чувашии показал плачевное состояние ядринских дорог

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 12:00

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"Дороги в ужасном состоянии," - об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Такая дорожная "беда" приключилась в городе Ядрине, что в Чувашской Республике. Асфальт здесь покрыт выбоинами или вообще отсутствует. А из-за рытвин велосипедисту пришлось даже заезжать на шиномонтаж - колесо не выдержало таких дорог. Мобильный репортёр надеется, что власти отреагируют на ролик - сделают проезжие части города лучше.