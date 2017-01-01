В Воронеже зацвёл каштан
- Автор:
- elenat
- Дата публикации:
- 09:59
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Причуды природы, или удивительное рядом. Жители Воронежа заметили в начале осени цветущие каштаны. Эти кадры с улицы Плехановской. Стоит полуденная жара, аллеи каштанов желтеют, на них созревают (как положено времени года) плоды. Но если внимательно приглядеться, то можно увидеть нечто непривычное - "свечки" цветущего каштана на отдельных деревьях. "Это ли не феномен природы! Действительно - удивительное рядом, стоит только поднять глаза," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.
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