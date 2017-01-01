Пассажиры штурмуют маршрутки в Феодосии

Автор: Аноним Дата публикации: 12:25

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В Феодосии пассажирам приходится буквально брать маршрутки штурмом. Транспортные средства постоянно забиты до отказа да так, что приходится либо ехать "как килька в банке", либо оставаться на остановке и ждать другой машины - в надежде на то, что она будет не настолько полной. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Более того, жалуются, местные жители, водитель взымает деньги за проезд, а вот билетов, по словам автора ролика, не выдает.