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Пассажиры штурмуют маршрутки в Феодосии

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:25
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В Феодосии пассажирам приходится буквально брать маршрутки штурмом. Транспортные средства постоянно забиты до отказа да так, что приходится либо ехать "как килька в банке", либо оставаться на остановке и ждать другой машины - в надежде на то, что она будет не настолько полной. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Более того, жалуются, местные жители, водитель взымает деньги за проезд, а вот билетов, по словам автора ролика, не выдает.

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