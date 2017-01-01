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Молодой человек прыгнул в воду, убегая от полицейских в Москве

Автор:
damirka
Дата публикации:
13:30
  • 62
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"Смылся". В Москве молодой человек прыгнул в воду, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Кадры необычного побега снял мобильный репортёр. По словам автора ролика, молодой человек убегал от стражей порядка и нашёл спасение в водах Водоотводного канала. Действо произошло в районе Якиманской набережной. Судя по видео, парень сначала попытался уплыть, а затем - решил скрыться в одном из люков. Где теперь искать человека-амфибию - неизвестно.

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  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:13
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, каким образом молодой человек оказался в воде? По каким причинам?
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