Монтаж и наладка подсветки на зданиях в центре столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:33
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- 15
В центре столицы городские службы устанавливают и налаживают подсветку на зданиях.
- 15
В центре столицы городские службы устанавливают и налаживают подсветку на зданиях.
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