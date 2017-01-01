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Монтаж и наладка подсветки на зданиях в центре столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:33
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В центре столицы городские службы устанавливают и налаживают подсветку на зданиях.

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