На Филевской линии метро начали курсировать поезда "Москва" новой модификации

Автор: Uwis Дата публикации: 04.09 23:47

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Подвижной состав на Филевской линии метро полностью обновится до конца года. Вместо “Русичей” запустят 27 шестивагонных поездов нового поколения. Поезд “Москва” второй модификации отличается от своих предшественников, которые курсируют по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Его специально доработали для движения по наземным участкам метро. В головных вагонах часть сидений установили поперек, чтобы пассажиры могли смотреть в окна, а в промежуточных вагонах часть сидений сделали складными. Вагоны оборудовали яркими дисплеями вместо традиционных навигационных табло над дверями, теперь информация о станциях остается читаемой даже под прямыми солнечными лучами.