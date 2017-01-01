В Тихвин возвращается большой футбол

Автор: Leobr Дата публикации: 11:14

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9 сентября 2018 года на стадионе "Кировец" города Тихвин, Ленинградской области, встретяттся новички ПФЛ России. ФК "Ленинградец" принимает ровесников из Москвы - ФК "Чертаново - 2". Обе команды созданы этим летом. ФК "Ленинградец" создана группой акционеров, как команда Ленинградской области и пользуется поддержкой Правительства Ленобласти. Не имея своего стадиона - домашние игры проводит на частном в городе Санкт-Петербурге. И вот первую игру - в городе Тихвине, где единственный в области стадион получил лицензию ПФЛ. Он может принять 4200 болельщиков, но пока не имеет подогрева и достаточного освещения поля. Именно по этой причине обладатель Кубка России ФК "Тосно" (расформирован), в Тихвине принимал гостей только 2 года (год в ПФЛ и год в ФНЛ). Команда гостей создана после выхода основной команды в ФНЛ и тоже пока не имеет своего стадиона. Сравнивать команды хозяев и гостей рано, но ФК "Ленинградец" вполне может выйти летом в ФНЛ, да и в борьбе за Кубок России в следующем сезоне быть успешнее - тихвинский стадион помнит победы предшественников областной команды. Игра 9 сентября 2018 года будет бесплатной для болельщиков. Неплохо если вторую сентябрьскую и две октябрьские игры ФК "Ленинградец" проведет тоже в Тихвине - здесь за три года соскучились по большому футболу. Оригинальная клубная афиша в стиле ретро - только раньше рекламы спонсоров не было.