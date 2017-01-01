Сильный потоп произошёл в Красноярске после дождя

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:08

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Самый настоящий потоп случился в Красноярске в ночь с воскресенья на понедельник. Осадков выпадало так много, что дороги превращались в реки. Это - кадры с территории Красноярского междугородного автовокзала. Люди были вынуждены прятаться либо под крышей, либо в здании автовокзала. "Мне не повезло - я попал под самый мощный ливень," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.