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Сильный потоп произошёл в Красноярске после дождя

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
09:08
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Самый настоящий потоп случился в Красноярске в ночь с воскресенья на понедельник. Осадков выпадало так много, что дороги превращались в реки. Это - кадры с территории Красноярского междугородного автовокзала. Люди были вынуждены прятаться либо под крышей, либо в здании автовокзала. "Мне не повезло - я попал под самый мощный ливень," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

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