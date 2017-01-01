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Одна из центральных улиц Красноярска усыпана выбоинами

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:04
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Яма на яме. В таком плачевном состоянии находится проезжая часть на улице Маерчака в Красноярске. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры По словам автора ролика, ремонта дороги здесь не было очень давно. Результат на лицо. А точнее - на асфальте. Ездить по многочисленным выбоинам и ухабам, как рассказывает житель Красноярского края, крайне неудобно. При этом, улица - одна из центральных в городе. Движение транспорта - оживленное. Также пролегает маршрут рейсовых автобусов. Однако ямы продолжают зиять в асфальтовом полотне.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Я проехал на 51 автобусном маршруте по улице Маерчака. Судя по состоянию, это напомнило мне апрельское состояние иланской улицы Ленина. Всюду ямы любого размера, трещины. В интервью с местной жительницей выяснилось, что эта улица не подвергалась ремонту очень давно. Улица Маерчака является одной из центральных улиц города. Ведёт на проспект Свободный - к общежитиям СФУ. Рядом находятся Юридический институт СФУ и здание КрайДЭО. И под глазами у краевых дорожников такой ужас. А Красноярск к Универсиаде готовится. Я понимаю, конечно, что нужно ещё другие дороги сделать, но это оставлять в таком состоянии. Я даже не знаю, что и говорить".



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