Одна из центральных улиц Красноярска усыпана выбоинами
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:04
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- 21
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Я проехал на 51 автобусном маршруте по улице Маерчака. Судя по состоянию, это напомнило мне апрельское состояние иланской улицы Ленина. Всюду ямы любого размера, трещины. В интервью с местной жительницей выяснилось, что эта улица не подвергалась ремонту очень давно. Улица Маерчака является одной из центральных улиц города. Ведёт на проспект Свободный - к общежитиям СФУ. Рядом находятся Юридический институт СФУ и здание КрайДЭО. И под глазами у краевых дорожников такой ужас. А Красноярск к Универсиаде готовится. Я понимаю, конечно, что нужно ещё другие дороги сделать, но это оставлять в таком состоянии. Я даже не знаю, что и говорить".
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12:33 | Егор Лысиков
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