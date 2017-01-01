Халтурный ремонт тротуара провели в Красноярске
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 11:14
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- 16
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Я решил проверить качество ремонта брусчатки на проспекте Свободный. Качество оставляет желать лучшего. Некоторые куски брусчатки убраны, но вместо них лежит голая земля. А некоторые куски брусчатки лежат вообще криво. А мешки то ли с песком, то ли с мусором, лежат возле дорожного знака, но они не убраны. Жду реакции красноярской мэрии".
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12:33 | Егор Лысиков
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