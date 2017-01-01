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Халтурный ремонт тротуара провели в Красноярске

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
11:14
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Тяп-ляп и готово. Жители Красноярска возмущены качеством ремонта тротуара на Свободном проспекте. Пешеходную дорожку замостили брусчаткой. Однако часть работ то ли не успели доделать, то ли вовсе забросили. Результат - налицо. Местами когда-то стройные ряды камня "поплыли", стали лежать косо и криво. Где-то и вовсе виднеется голая земля. "А мешки то ли с песком, то ли с мусором, лежат возле дорожного знака, но они не убраны," - добавляет мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Люди надеются, что коммунальщики отреагируют на проблему и, наконец, завершат ремонтные работы.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Я решил проверить качество ремонта брусчатки на проспекте Свободный. Качество оставляет желать лучшего. Некоторые куски брусчатки убраны, но вместо них лежит голая земля. А некоторые куски брусчатки лежат вообще криво. А мешки то ли с песком, то ли с мусором, лежат возле дорожного знака, но они не убраны. Жду реакции красноярской мэрии".

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