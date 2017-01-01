Жители Красноярска возмущены состоянием внутридворовых дорог на Ладо Кецховели
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:33
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Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Решил проверить состояние асфальтового покрытия по улице Ладо Кецховели, 68. Ямы на любой размер и вкус. Трещины тоже на любой размер. Управляющей компании, обслуживающей этот дом, видимо, наплевать на этот двор. Даже до потопов асфальт находился в таком состоянии. И не стыдно ли будет показывать такое гостям Универсиады?".
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