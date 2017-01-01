Жители Красноярска возмущены состоянием внутридворовых дорог на Ладо Кецховели

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 12:33

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/212188

Ямы на любой вкус. В таком состоянии находится внутридворовая дорога на улице Ладо Кецховели в Красноярске. Эти кадры сняты возле дома №68. Всюду видны выбоины, асфальт покрыт трещинами. Местные жители надеются, что дорожное полотно дождётся ремонта.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Решил проверить состояние асфальтового покрытия по улице Ладо Кецховели, 68. Ямы на любой размер и вкус. Трещины тоже на любой размер. Управляющей компании, обслуживающей этот дом, видимо, наплевать на этот двор. Даже до потопов асфальт находился в таком состоянии. И не стыдно ли будет показывать такое гостям Универсиады?".