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Дорога Моргауши-Ядрин в очень плохом состоянии

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
11:33
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Около 10 километров плохих дорог обнаружил мобильный репортёр в Моргаушском райне Чувашской Республики. По словам автора ролика, от асфальтового полотна из деревни Тораево до деревни Сятракас остались одни руины. Проезжая часть разрушена, всюду видны ухабы и рытвины. Двигаться по такой дороге не только сложно, но и опасно: по словам автора ролика, на одном из учатсков пути у него лопнуло колесо.

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Комментарии (1)

  • Хораськин Андрей
    06:39
    Хочу добавить. Из деревни Тораево через Анаткасы, Сятракасы до деревни Вурманкас-Асламасы дороги плохие.
    Автобусы вынуждены возить людей по плохим дорогам. Экстренные службы приедут с опозданием из-за таких дорог.
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