Дорога Моргауши-Ядрин в очень плохом состоянии
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 11:33
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Около 10 километров плохих дорог обнаружил мобильный репортёр в Моргаушском райне Чувашской Республики. По словам автора ролика, от асфальтового полотна из деревни Тораево до деревни Сятракас остались одни руины. Проезжая часть разрушена, всюду видны ухабы и рытвины. Двигаться по такой дороге не только сложно, но и опасно: по словам автора ролика, на одном из учатсков пути у него лопнуло колесо.
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