s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 сентября 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 сентября 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
08:30
  • 24
  • 0

4 сентября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 4 сентября, вошли кадры о том, как мощный тайфун обрушился на Японию, кадры о том, как самопроизвольный взрыв пиротехники произошёл в Мексике, кадры о том, как пассажира поезда выкинули из вагона в Сочи и кадры о том, как лев спокойно разгуливает по сафари-парку в Крыму.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
09:34 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 5 сентября 2018 года
75 0
04.09 13:20 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 сентября 2018 года
98 0
03.09 12:44 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 сентября 2018 года
114 0
31.08 13:13 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 августа 2018 года