Ураганный ветер снес крышу в Хабаровском крае

Автор: RENJER74 Дата публикации: 09:44

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Ураганный ветер и сильный дождь разбушевались в городе Советская Гавань, что в Хабаровском крае. Непогоды не выдержала крыша одного из детских садов города. Ее сорвало и повалило на землю мощными порывами ветра. Кроме того, валило деревья, столбы. По этой причине, как сообщают местные жители, отключено электричество.