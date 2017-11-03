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Новый участок трассы М-11 открылся в Клину

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
15:45
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Новую часть М11 открыли 1 сентября. Движение началось от транспортной развязки с Ленинградским шоссе на 58-м километре, стал возможен дальнейший проезд по автомагистрали - в обход Солнечногорска до Клина, это позволило значительно разгрузить транзитный транспортный поток в самом Солнечногорске, который на протяжении многих лет проходил через весь город. В сети появилась информация о том, что после официального открытия трассы её тут же закрыли, данная информация не достоверна, сам прокатился по данному участку автострады, оплатив при этом на моё удивление всего 50 руб. Это на много дешевле, чем стоимость проезда от Солнечногорска в сторону Москвы по трассе М-11. Всем приятной дороги .

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