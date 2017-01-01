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Жители Шарьи жалуются на состояние городских дорог

Автор:
summit
Дата публикации:
15:21
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Ямы на дороге, очень плохое состояние дорог! Нет уже никакого терпения.

  • 28
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