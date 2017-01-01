Жители Шарьи жалуются на состояние городских дорог
- Автор:
- summit
- Дата публикации:
- 15:21
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- 28
Ямы на дороге, очень плохое состояние дорог! Нет уже никакого терпения.
- 28
Ямы на дороге, очень плохое состояние дорог! Нет уже никакого терпения.
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