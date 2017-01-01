s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Несмотря на теплые дни, осень уже напоминает о себе желтой листвой

Несмотря на теплые дни, осень уже напоминает о себе желтой листвой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:23
  • 12
  • 0

Несмотря на теплые дни, осень уже напоминает о себе желтой листвой.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

46 2
19:21 | grinpavel2033
Мотоциклист и автомобиль столкнулись на юго-востоке Москвы
34 0
11:57 | Егор Лысиков
Проливные дожди затопили улицы Красноярска