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Краски осени в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
02:25
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Листья на деревьях начинают в столице желтеть. В некоторых районах краски осени уже заметны.

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